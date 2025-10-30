Chuyển cơ quan điều tra vụ lập khống hồ sơ lấy tiền trợ cấp xã hội

Thanh tra tỉnh An Giang đã công bố Kết luận kiểm tra số 07/KL-TTT ngày 21/10/2025 của Thanh tra tỉnh về "việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn xã Tân Hiệp".

Theo đó, hơn 1,4 tỷ đồng ngân sách Nhà nước trợ cấp xã hội đã bị các đối tượng chiếm đoạt, chi trả không đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, yêu cầu xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thực hiện quyết định kiểm tra công tác chi trả trợ cấp xã hội ở xã Tân Hiệp sau sáp nhập, Đoàn Thanh tra tỉnh đã rà soát hồ sơ từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/5/2025 (xã Thạnh Đông cũ) với tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội theo hồ sơ là 720 người.

Kết quả kiểm tra, Đoàn xác định nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý và chi trả trợ cấp xã hội. Các hành vi vi phạm chiếm đoạt tiền trợ cấp, liên quan đến các cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội (xã Thạnh Đông cũ) và nhân viên Bưu điện Tân Hiệp.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, ông Huỳnh Bảo Dương (nhân viên Bưu điện Tân Hiệp) từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2022 đã chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội của 23 trường hợp, với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Bà Hồ Thị Bé Tư (cư trú ấp Thạnh Tây, vợ ông Huỳnh Bảo Dương) từ tháng 5/2022 đến tháng 2/2025 đã chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội của 22 trường hợp, tổng số tiền hơn 467 triệu đồng (đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền này).

Ông Lê Kỳ Nam (cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã Thạnh Đông cũ) từ năm 2007 đến tháng 7/2016 đã chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội của 20 trường hợp, tổng số tiền hơn 77,4 triệu đồng; bà Trịnh Thị Thu Giang (Trưởng ấp Kinh 9B, xã Thạnh Đông cũ) từ tháng 11/2021 - 7/2023 đã chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội của 1 trường hợp với số tiền 18,9 triệu đồng.

Nhiều cá nhân khác cũng được xác định hưởng trợ cấp không đúng quy định, với số tiền 3,5-24,56 triệu đồng/trường hợp.

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm này do các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, sự tín nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp; giả mạo hồ sơ, chứng từ chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (cũ) đã thiếu kiểm tra, giám sát nên không phát hiện và kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời những sai phạm của đối tượng.

Kết luận kiểm tra chỉ rõ, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Hiệp cũ giai đoạn từ năm 2007 đến ngày 31/5/2025 chịu trách nhiệm để xảy ra sai phạm nêu trên.

Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý hành chính, xử lý kinh tế và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Cụ thể: Thanh tra tỉnh kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cấp, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp (Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đông và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Hiệp cũ) nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức liên quan đến quản lý và chi trả trợ cấp xã hội, xảy ra sai phạm.

Thanh tra tỉnh đề nghị, Giám đốc Bưu điện tỉnh An Giang kiểm điểm đối với Giám đốc Bưu điện Tân Hiệp và các cá nhân liên quan vì đã để xảy ra tình trạng chiếm đoạt tiền trợ cấp xã hội không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi tổng số tiền hơn 1,44 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, gồm: Bưu điện Tân Hiệp có trách nhiệm thu hồi, nộp lại ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng là số tiền bị chiếm đoạt.

Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp có trách nhiệm thu hồi và nộp ngân sách Nhà nước hơn 114,9 triệu đồng, bao gồm tiền chi sai đối tượng và tiền do ông Lê Kỳ Nam chiếm đoạt. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần thu hồi 26,9 triệu đồng từ bà Trần Thị Sáu (người đã nhận thay nhiều trường hợp trợ cấp xã hội).

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân đã chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước.