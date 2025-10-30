Hỗn chiến trong đêm, 12 đối tượng bị tạm giữ

Chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, 2 nhóm thanh, thiếu niên lời qua tiếng lại, thách thức và rượt đuổi nhau trong đêm khiến một đối tượng bị chém gây thương tích.

Ngày 22/10/2025, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) tiếp nhận tin báo của N.M.Đ. (SN 2009, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng chém gây thương tích tại phố Hàm Long, phường Cửa Nam.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, Công an phường Cửa Nam đã báo cáo Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp điều tra, xác minh.

12 đối tượng bị tạm giữ hình sự liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã triệu tập 17 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 21/10/2025, nhóm của N.M.Đ. đi xe máy cùng bạn bè gặp nhóm của L.G.H. (SN 2009, trú tại phường Phú Lương, Hà Nội) tại khu vực phố Đại Cồ Việt. Do mâu thuẫn, 2 bên có lời qua tiếng lại, thách thức nhau, sau đó đuổi nhau qua nhiều tuyến phố.

Khi đến khu vực phố Hàm Long, phường Cửa Nam, L.G.H. dùng dao chém N.M.Đ. gây thương tích; N.L.T.L. (SN 2009) cũng trong nhóm của H. dùng biển cảnh báo đánh vào mặt N.M.Đ.

Các đối tượng xô xát với nhau gây mất an ninh trật tự đường phố. Bị đánh thương tích, N.M.Đ. được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Các đối tượng còn lại trong nhóm của Đ. sau đó đã tập hợp, mang theo hung khí đi tìm nhóm của L.H.G. để trả thù...

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ 12 đối tượng liên quan về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Công an phường Cửa Nam đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.