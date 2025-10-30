Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt

Trong lúc cự cãi, Nguyễn Thanh Sang (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã cầm dao chém gây thương tích cho 2 người đến nhà đòi tiền nợ.

Ngày 29/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đã phối hợp cùng Công an xã Lai Vung bắt giữ Nguyễn Thanh Sang (SN 1982, ngụ ấp An Lạc, xã Lai Vung), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Thanh Sang tại Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, ngày 15/8/2024, Trần Minh Tường (SN 1997, ngụ xã Lấp Vò) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1987, ngụ xã Mỹ An Hưng) đến nhà Sang để đòi tiền nợ. Quá trình đòi tiền, 2 bên xảy ra cãi nhau.

Sang cầm dao yếm chém gây thương tích cho Tường 16% và Phong 15%. Quá trình điều tra, Sang bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.

Sau gần một năm lẩn trốn, sáng 29/10, Sang bị bắt tại xã Lai Vung.