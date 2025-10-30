Biến thực phẩm chức năng giá rẻ thành thuốc chữa bệnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ án hình sự "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Việt An Nhiên, địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: 36 Nguyễn Công Trứ, phường Nam Định.

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: Nguyễn Thanh Trung (SN 1987, trú tại: Số nhà 2F/30/415 Ngô Gia Tự, phường Hải An, thành phố Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Việt An Nhiên được thành lập từ tháng 9/2024 tại thành phố Hải Phòng kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng tặng kèm các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Từ tháng 9/2024 đến nay, công ty của Trung mở các địa điểm kinh doanh tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Ninh Bình bằng thủ đoạn gian dối: Nâng khống giá trị sản phẩm lên cao gấp nhiều lần so với giá trị thật để đánh lừa khách hàng nghĩ rằng sản phẩm của Trung có chất lượng tốt; thống nhất và chỉ đạo tư vấn thổi phồng công dụng, cam kết sau khi sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng sẽ điều trị dứt điểm các bệnh lý, triệu chứng mà những người lớn tuổi thường mắc phải trong thời gian 2-4 năm.

Ngoài ra, để tạo lòng tin cho khách hàng, công ty cam kết có trụ sở cố định tại các địa điểm kinh doanh nêu trên và sẽ đồng hành cùng khách hàng lâu dài trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm đến khi điều trị dứt điểm các triệu chứng, bệnh lý.

Việc đưa ra các thông tin gian dối trên nhằm lừa dối khách hàng để bán các sản phẩm thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, Trung không muốn ràng buộc với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ như đã cam kết nên chỉ hoạt động tại các địa điểm kinh doanh trong khoảng thời gian ngắn 3-5 tháng sẽ chuyển địa điểm khác.

Về bản chất những sản phẩm thực phẩm chức năng này, Trung nhập về với giá rẻ chỉ từ 60.000 đồng đến hơn 100.000 đồng, chi phí sản xuất thấp, không tương xứng với giá trị mà đối tượng đã nâng khống. Mặt khác, Trung và các tư vấn viên không có kiến thức về lĩnh vực Y dược và khám chữa bệnh, thực phẩm chức năng không phải là thuốc, không có tác dụng chữa bệnh, việc Trung chỉ đạo đưa ra các cam kết sẽ chữa khỏi bệnh và đồng hành để điều trị dứt điểm bệnh lý nhằm tạo lòng tin, lừa bán được nhiều sản phẩm cho khách hàng để thu lợi bất chính.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các đơn vị phối hợp đăng tin bài về nội dung trên để thông báo và tìm bị hại, hướng dẫn liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: 117 quốc lộ 10, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Trần Tuấn Anh, Điều tra viên thụ lý vụ án để được giải quyết theo quy định pháp luật.