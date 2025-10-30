Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

2 cha con bị bắt cùng có lệnh truy nã

  • Thứ năm, 30/10/2025 09:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi gây ra vụ trộm xe máy ở địa phương, Nguyễn Thanh Bình (SN 1973, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cùng con ruột bỏ trốn đến TP.HCM và bị Công an phường Trà Vinh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/10, Công an phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thanh Bình (SN 1973) và Nguyễn Minh Nhựt (SN 2007, con ruột của Bình) cùng ngụ phường Trà Vinh, theo lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình và con trai bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tân Tạo (TP.HCM) và đã được di lý về tỉnh Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra.

Cha con bi bat, Co lenh truy na anh 1

Bình và con trai tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, chiều 12/3, Bình điều khiển xe máy chở con trai đi tìm tài sản trộm cắp. Cả hai đến trước nhà của ông T.D.C. (khóm 15, phường Trà Vinh) thấy cửa không khóa, bên trong có chiếc xe máy. Bình và con trai đã lấy trộm xe máy mang bán lấy tiền tiêu xài. Trong quá trình điều tra, Bình và con trai bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã.

Văn Vĩnh/Công an Nhân dân

