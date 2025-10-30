Bắt đối tượng dùng ảnh 'nóng' đe dọa, tống tiền người tình 100 triệu

Quan hệ tình cảm được 7 năm thì bà N. muốn chấm dứt do mâu thuẫn, Đỗ Chát (SN 1979, ngụ Đà Nẵng) dùng những hình ảnh nhạy cảm của bà N. rồi đe dọa, buộc đưa 100 triệu đồng.

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về TTXH) Công an TP Đà Nẵng thông tin đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Chát (SN 1979, ngụ tổ 51, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, năm 2016, Chát quen biết và có quan hệ tình cảm với chị B.T.N. (SN 1981, ngụ phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Chát.

Đến tháng 3/2023, do mâu thuẫn giữa 2 người, bà N. muốn chấm dứt mối quan hệ, nhưng Chát không đồng ý. Chát dùng những hình ảnh nhạy cảm của bà N. trong thời gian 2 người "yêu đương" rồi đe dọa, yêu cầu bà N. phải đưa 100 triệu đồng.

Chát còn dọa, nếu bà N. không thực hiện sẽ phát tán hình ảnh này cho người thân và bạn bè của bà N. Bà N. không làm theo thì Chát gửi hình ảnh nhạy cảm của bà N. cho người thân của bà N., rồi chụp lại màn hình tin nhắn này gửi cho bà N nhằm gây áp lực tinh thần, buộc bà phải chuyển tiền.

Quá lo sợ và bức xúc trước sự ngang ngược, coi thường pháp luật của Chát, bà N. làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng làm rõ hành vi vi phạm của Đỗ Chát.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo, nỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân và kịp thời trình báo cơ quan Công an khi bị đe dọa, tống tiền trên không mạng hoặc người quen trực tiếp thực hiện.