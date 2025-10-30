Cháu dâu trộm tiền, vàng của cô chồng trị giá hàng tỷ đồng

Sáng 30/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 1979, cư trú phường Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, chiều 28/10/2025, bà Trần Lệ Xuyên (SN 1947, cư trú ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) đến Công an xã Mỹ Đức trình báo bị mất trộm 500 triệu đồng và 10 cây vàng 9999, tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng .

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mỹ Đức nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Bích Thùy (cháu dâu của bà Xuyên) là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Cán bộ Công an làm việc với Nguyễn Thị Bích Thùy.

Lúc đầu, Thùy quanh co không thừa nhận, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng những lập luận sắc bén của điều tra viên, Thùy đã thừa nhận trộm tiền, vàng của bà Xuyên.

Công an xã Mỹ Đức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Mỹ Đức tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và thu hồi trên 470 triệu động và hơn 5 cây vàng 9999 là tang vật vụ án.

Cơ quan Công an lập biên bản thu giữ tang vật.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Thùy khai nhận khoảng 3 tuần trước, Thùy được bà Xuyên kêu đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện số tiền và vàng của bà Xuyên trong phòng ngủ, nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Để thực hiện, khoảng 18h ngày 19/10, khi không có ai ở nhà, Thùy đã lấy trộm số tiền, vàng của bà Xuyên rồi chia nhỏ ra cất giấu trong phòng và đưa cho người thân cất giữ.