Bắt 2 đối tượng giả làm người mua hàng rồi cướp giật tài sản

Công an xã Na Sầm phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn bắt nhóm đối tượng liên quan vụ việc cướp giật tài sản.

Công an xã Na Sầm (tỉnh Lạng Sơn) nhận được tin báo của bà T.T.N (SN 1955, trú tại xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) về việc bị nhóm đối tượng vào vờ hỏi mua hàng rồi cướp giật tài sản.

Theo đó, khoảng 16h10 ngày 30/9/2025, bà T.T.N đang bán hàng tạp hóa tại nhà có 2 đối tượng là người nam giới vào hỏi mua 6 cây thuốc lá và 1 mũ lưỡi trai. Trong lúc đang tính tiền, các đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ hàng đã cướp giật túi đồ rồi lên xe máy không biển số bỏ chạy theo đường Quốc lộ 4A về hướng Cao Bằng.

Hai đối tượng liên quan.

Nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội cướp giật tài sản, Công an xã Na Sầm đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn xin ý kiến chỉ đạo.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lực lượng tiến hành xác minh truy tìm các đối tượng và bắt giữ được nghi phạm Lục Văn Thuận (SN 2003, trú tại xã Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng). Qua điều tra, đối tượng Lục Văn Thuận khai đồng phạm cùng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là Trương Tất Tùng, (SN 2007, trú tại xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 1/10/2025, Công an xã Na Sầm phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục truy bắt thành công Trương Tất Tùng khi đang lẩn trốn tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện các đối tượng bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.