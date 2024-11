Bắt 2 người phụ nữ mua bán, vận chuyển lượng lớn ma túy ở Bình Thuận

Bà N.T.B. ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) thuê bà P.T.T. mang hộp giấy màu trắng chứa 100 gram ma túy đá từ thị xã La Gi ra TP Phan Thiết để giao cho người mua.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an thị xã La Gi và Công an phường Bình Hưng (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, tối 16/11, tại khu vực trước chi nhánh ngân hàng trên đường Nguyễn Tất Thành (khu phố 3, phường Bình Hưng), lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang P.T.T. (42 tuổi, trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) và N.T.B. (52 tuổi, trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) đang có hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng P.T.T. tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên người của P.T.T. hộp giấy màu trắng chứa 100 g ma túy đá. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số ma túy trên do bà N.T.B. đưa cho bà T. cất giấu, mang từ nhà của bà B. ở thị xã La Gi xuống TP Phan Thiết để giao cho người mua.

Nếu giao hàng thành công thì bà B. sẽ trả tiền công cho bà T. 500.000 đồng. Tuy nhiên, bà T. chưa kịp giao bán thì bị Tổ công tác bắt giữ.

Đối tượng N.T.B. cùng tang vật vụ án.

Sau khi lập biên bản phạm tội quả tang với 2 đối tượng, lực lượng công an tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của N.T.B. và thu giữ thêm khoảng 300 gram ma túy đá, heroin.

Qua làm việc, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.