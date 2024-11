Phiên tòa tiếp tục tạm ngừng để thẩm định máy trong vụ kiện mua máy in

Vụ án này đã kéo dài 10 năm, trải qua 3 bản án sơ thẩm, 2 bản án phúc thẩm, VKS đã 2 lần kháng nghị giám đốc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ban hành 2 quyết định giám đốc thẩm.

Năm 2023, khi phiên xử phúc thẩm lần 3 quyết định tạm ngừng để thẩm định máy, hồ sơ vụ án từng ‘‘di giao’’ từ TAND TP.HCM đến TAND tối cao. Quy trình ‘‘di giao’’ và toàn bộ tài liệu liên quan việc "di giao" các đương sự không được phép sao chụp, tiếp cận vì thuộc bí mật.

Ngày 15/11, TAND TP.HCM mở lại phiên xét xử phúc thẩm lần 3 vụ kiện "kỳ án’’ vụ kiện mua máy in C1100- Konica Minolta, sau hơn một năm tạm ngừng phiên tòa để giám định máy. Tuy nhiên, phiên xử lần này, sau phần thủ tục, hỏi, HĐXX hội ý và lại quyết định tạm ngừng phiên tòa để giám định lại máy và thành lập hội đồng thẩm định ngay tại tòa. Quyết định được ban hành và giao ngay cho các đương sự tại tòa.

Cùng một mẫu máy C1100 nhưng có giá bán chênh nhau rất lớn, nguyên đơn mua về trưng mẫu làm bằng chứng và khởi kiện vì cho rằng bị lừa dối.

Thẩm phán Phùng Thị Như Mai điều hành phiên tòa theo thủ tục xét xử lại từ đầu. Nguyên đơn, yêu cầu chủ tọa công bố tất cả tài liệu chứng cứ mà tòa án đã thu thập được trong thời gian tạm ngừng phiên tòa hơn một năm qua. Trong đó, nhấn mạnh về yêu cầu công bố nội dung văn bản của Tòa án Nhân dân tối cao về việc giải quyết vụ án này. Nguyên đơn yêu cầu chủ tọa công bố 02 Quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Thẩm phán Phùng Thị Như Mai đã hỏi các đương sự về việc tiếp cận hai công văn của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vinacontrol và Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thì chỉ có nguyên đơn trả lời là đã được sao chụp, còn phía Konica Minolta và Công ty Sao Nam thì chưa được tiếp cận, nên yêu cầu công bố.

Thẩm phán Phùng Thị Như Mai đã đọc toàn văn cả hai công văn này. Konica Minolta và Công ty Sao Nam đề nghị tạm ngừng phiên tòa để họ có thời gian tiếp cận, nghiên cứu hai văn bản và họ cũng đề nghị tạm ngừng phiên tòa để thẩm định giá máy in C1100. Đại diện Viện Kiểm sát, bà Lê Thị Thuận Hòa, đã phát biểu đề nghị tạm ngừng phiên tòa theo yêu cầu của phía Konica Minolta và Sao Nam.

HĐXX lại tạm ngừng phiên tòa sau hơn 1 năm tạm ngừng để thẩm định máy C1100.

HĐXX đã hội ý và chấp nhận tạm ngừng phiên tòa theo yêu cầu của phía Konica Minolta và Công ty Sao Nam cùng với đại diện Viện Kiểm sát TP.HCM. Không chấp nhận công bố văn bản của TAND Nhân dân Tối cao vì đây là văn bản thuộc về bí mật.

Thẩm phán Phùng Thị Như Mai chấp nhận công bố 2 Quyết định Giám đốc thẩm tại tòa. Sau khi đọc xong 2 quyết định này, chủ tọa yêu cầu các đương sự ngồi chờ để tòa án ban hành và tống đạt cả 3 quyết định cùng một lúc.

Như Báo Công an TP từng đưa tin, hơn một năm trước, vụ kiện do nguyên đơn là Công ty TNHH Phát hành sách Sài Gòn (Saigonbook) khi cho rằng mình bị lừa dối trong việc mua máy in C1100- hãng Konica Minolta; bị đơn là Công ty TNHH Thương mại - Tư vấn - Kỹ thuật Sao Nam (Công ty Sao Nam); người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam (KMV), Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL), từng đưa ra xử phúc thẩm lần 3 nhưng tạm ngừng phiên tòa để giám định máy.

Thành lập Hội đồng định giá ngay tại tòa sau 10 năm vụ kiện dân sự chưa ngã ngũ là điều hy hữu trong lịch sử tố tụng.

TAND gửi văn bản đến 2 nơi để thực hiện việc thẩm định là Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vinacontrol và Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM để định nghĩa về thuật ngữ ngành in nhưng kết quả…bằng không! Cũng trong hơn một năm tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm lần 3, hồ sơ vụ án này được ‘‘di giao’’ từ TAND TP.HCM về TAND tối cao và trả về lại nhưng toàn bộ tài liệu liên quan việc "di giao" này các đương sự không được phép sao chụp cũng như tiếp cận vì thuộc … bí mật!

Quá trình mở lại phiên tòa phúc thẩm lần 3, một lần nữa lại bị tạm ngừng để thẩm định và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ngay tại phiên xử.

Trong khi đó, theo khoản 2 Điều 259 BLTTDS 2015, thì "Thời hạn tạm ngừng phiên tòa là không quá 01 tháng, kể từ ngày Hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa. Hết thời hạn này, nếu lý do để ngừng phiên tòa không còn thì Hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành phiên tòa; nếu lý do để ngừng phiên tòa chưa được khắc phục thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự".