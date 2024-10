Bắt 2 vụ mua bán, tàng trữ ma túy trong khu chung cư ven biển Đà Nẵng

Chủ tịch hội đồng quản trị lừa đảo chiếm đoạt 38 tỷ đồng

0

Cơ quan CSĐT Công an Lào Cai khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tuấn (SN 1970) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.