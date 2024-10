Chủ tịch hội đồng quản trị lừa đảo chiếm đoạt 38 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an Lào Cai khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Tuấn (SN 1970) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Duy Tuấn (tên gọi khác: Nguyễn Hữu Tuấn, sinh ngày 27/7/1970, trú tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện lực vùng Duyên Hải (TP Hải Phòng), đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Phan Văn T. (HKTT tại phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Nguyễn Duy Tuấn. Căn cứ vào các tài liệu trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với Nguyễn Duy Tuấn để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Qua tài liệu thu thập được, bước đầu lực lượng chức năng xác định Nguyễn Duy Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 38 tỷ đồng của ông Phan Văn T. Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, chức vụ, môi trường, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với VKSND tỉnh để tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/chu-tich-hoi-dong-quan-tri-lua-dao-chiem-doat-38-ty-dong-i747413/