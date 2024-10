Tòa án tuyên thu giữ 2 túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Tại bản án sơ thẩm mà HĐXX của TAND TP.HCM đã tuyên trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, ngoài phần tuyên phạt tù chung thân bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 33 bị cáo còn lại từ 2 đến năm tù đến 23 năm tù, HĐXX cũng tuyên về phần dân sự.

Theo bản án, tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan trình bày vào thời điểm bị bắt tạm giam, bà Lan bị thu giữ 2 túi Hermès bạch tạng. Trong 2 túi này, một chiếc bà Lan mua tại Italy và chiếc còn lại được một đại gia người Malaysia tặng cho bà Lan và bà Lan muốn HĐXX cho bà nhận lại 2 túi này để làm kỷ niệm.

Theo HĐXX, một chiếc túi có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng, HĐXX tuyên thu giữ cả 2 túi xách này.

Cũng theo nội dung bản án, toàn bộ số tiền gần 31.000 tỷ đồng mà các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt do bà Trương Mỹ Lan sử dụng vào mục đích cá nhân, nên buộc bà Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại.

Về xử lý các tài sản đang bị kê biên, phong tỏa của vụ án, HĐXX tuyên rằng: Đối với 100% cổ phần tại Công ty CP Twin Peaks là công ty sở hữu tòa nhà Capital Place tại số 29 Liễu Giai, Hà Nội, là tòa nhà đang thế chấp cho 3 ngân hàng nước ngoài. Bà Lan yêu cầu giải tỏa kê biên để trả tiền cho ngân hàng nước ngoài, phần còn lại dùng khắc phục hậu quả. Ngoài ra, Công ty Twin Peaks cũng yêu cầu HĐXX tuyên giải tỏa kê biên.

HĐXX cho rằng quan hệ tín dụng này là hợp pháp, được đăng ký giao dịch bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, nên hủy bỏ lệnh kê biên giao cho 3 ngân hàng xử lý thu hồi nợ theo quy định. Việc xử lý tài sản của các ngân hàng phải chịu sự giám sát của VKSND tối cao, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền. Phần giá trị tài sản còn lại sau khi trả nợ cho ngân hàng, thì dùng khắc phục hậu quả của vụ án.

Đối với Dự án Bến Thành, tại phiên tòa này, Tập đoàn Bitexco xác nhận có nhận của bà Lan và đối tác bà Lan trên 15.000 tỷ đồng . Tập đoàn Bitexco và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thỏa thuận chuyển nhượng dự án này với giá 22.000 tỷ đồng . HĐXX tuyên chuyển cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ để giải quyết theo quy định của pháp luật.

HĐXX cũng tuyên tiếp tục kê biên đối với 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam, 77,89% cổ phần Công ty CP dược phẩm Đông Dược 5, 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông, 13,23% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Sao Thủy…

Đối với 18% phần vốn góp của Công ty Setra, Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành (Tòa nhà Vietcombank, TP.HCM). Vietcombank đề nghị HĐXX hủy bỏ lệnh kê biên để Vietcombank và Công ty Setra tiếp tục thực hiện chuyển nhượng với giá 920 tỷ đồng . Bà Lan đồng ý chuyển nhượng 18% cổ phần này để khắc phục hậu quả.

HĐXX tuyên tiếp tục kê biên số cổ phần này, Vietcombank nộp cho Thi hành án tài liệu, chứng cứ liên quan chứng minh chuyển nhượng đúng giá thị trường.

HĐXX cũng tuyên tiếp tục giao Cơ quan điều tra xác minh, làm rõ tài sản của các bị cáo đang bị truy nã và các bị cáo đã chết, nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

