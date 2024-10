Bắt nghi phạm sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng

Ngày 17/10, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là P.V.M. (27 tuổi, trú thôn 2, Kon Lập, Kon Rẫy, Kon Tum).

Ngày 14/10, P.V.M. đến thuê phòng tại nhà nghỉ ở khu vực trước Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Sau đó, M. đi ra ngoài. Khoảng 23h ngày 15/10, thanh niên này quay lại phòng cùng với chị Y.H. (23 tuổi, trú huyện Đăk Glei, Kon Tum).

Đến 11h ngày 16/10, M. rời khỏi nhà nghỉ. Sau đó, chủ nhà nghỉ thấy có biểu hiện nghi vấn, kiểm tra phòng thì phát hiện chị H. đã tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, các lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng điều tra, xác định sau khi gây án, M. rời khỏi hiện trường và đang ở trụ sở Công an xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến sự việc đau lòng. Các lực lượng đang tiếp tục điều tra, xử lý nghi phạm theo quy định.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về quê ở tỉnh Kon Tum để gia đình lo hậu sự.

