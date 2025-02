Bắt 3 đối tượng liên quan vụ trộm tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng

Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về các hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Che giấu tội phạm".

Trước đó, vào chiều 1/2 (mùng 4 Tết), Công an huyện Long Thành tiếp nhận tin báo xảy ra vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng tại Công ty TNHH AUTOWEL VINA (thuộc tổ 6, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành), do ông Shim Cui Lim (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc.

Cụ thể, công ty trên bị kẻ gian phá cửa sắt lấy trộm 13 máy hàn và một số cuộn dây điện đồng. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã triển khai lực lượng điều tra và truy xét.

Lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành khống chế bắt giữ các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h ngày 2/2, Công an huyện Long Thành đã xác định được nơi ở trọ của một đối tượng tại ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành. Trong tối cùng ngày, công an đã xác định được nghi can là Đinh Quang Tân (SN 1998, HKTT: KP Thị Vải, P Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tiếp tục sử dụng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Hoàng Quốc Việt (SN 1984, HKTT: thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là người thuê trọ ở gần phòng trọ của Tân. Đối tượng này được Tân nhờ cất giữ chìa khóa phòng và che giấu, cất giữ các tài sản do Tân trộm cắp.

Lực lượng công an khám xét, thu giữ nhiều tài sản liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản của Tân và đồng bọn.

Ngày sau đó, Công an huyện Long Thành đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Việt về hành vi "che giấu tội phạm", thu giữ 21 đồng hồ đeo tay và 1 laptop. Đến 13h ngày 2/2, Công an huyện Long Thành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Tân, phát hiện và thu giữ 13 máy hàn, 106 chiếc đồng hồ đeo tay cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Tiếp tục truy xét, đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng công an giữ khẩn cấp Phạm Văn Ngọc (SN 1998, HKTT: tổ 12, KP Thị Vải, P Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ), là người chở Tân đi trốn khi bị công an phát hiện. Khoảng 1 giờ sau, cảnh sát hình sự đã bắt được Đinh Quang Tân khi đang trốn tại ấp 1, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

Hiện Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an TX Phú Mỹ và Công an huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra làm rõ về hàng loạt vụ trộm khác có liên quan đến đối tượng Tân cùng đồng bọn thực hiện.