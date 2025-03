Bắt 3 đối tượng trong vụ nam thanh niên 'đứng im chịu đánh' ở Hà Nội

Trước sự hung hãn của số đông đối thủ, các anh L và anh S đã phải bỏ chạy hoặc đứng im hứng chịu đòn đánh bằng chân tay và thắt lưng.

Khoảng 22h30 ngày 19/3, Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiếp nhận nguồn tin tại khu vực cây xăng Võ Thị Sáu - Thanh Nhàn xảy ra vụ việc va chạm giao thông dẫn đến việc xô xát.

Quá trình phối hợp điều tra, Công an phường Thanh Nhàn nắm được nguyên nhân xảy ra vụ xô xát bắt nguồn do va cham giao thông giữa các anh V.Đ.L (SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và N.V.S (SN 1994, trú tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm) với một đôi nam nữ đi xe máy. Quá trình 2 bên đang giải quyết, thì bất ngờ xuất hiện 3 thanh niên đi xe máy ngang qua, chứng kiến việc tranh cãi đã dừng lại tỏ ý can thiệp.

Hình ảnh vụ việc được người dân dùng camera ghi lại.

Thấy 3 thanh niên không hề liên quan, lại có biểu hiện say rượu, nên anh L. và anh S. lớn tiếng yêu cầu 3 "người lạ" rời đi. Thế nhưng, yêu cầu này đã khiến 3 đối tượng nổi máu côn đồ, lao vào dùng chân tay và rút thắt lưng tấn công anh L. và anh S. Một phần diễn biến sự việc đã được người dân dùng điện thoại di động quay lại, rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay trong đêm 19/3, Công an phường Thanh Nhàn đã cấp giấy giới thiệu cho anh L. và anh S. vào Bệnh viện Thanh Nhàn khám thương, sơ cứu. May mắn, 2 người này chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 xe máy SH màu trắng BKS 29D1-755… và đã xác định nhóm đối tượng đánh người gồm: Nguyễn Tuyên Huấn (SN 2001, quê quán Phú Thọ); Nguyễn Thanh Hà (SN 1995 trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); và Nguyễn Minh Hoàng (SN 1997, quê quán Hòa Bình).

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ, xử lý 3 đối tượng Huấn, Hà, Hoàng về hành vi gây rối trật tự công cộng.