Con trai cấu kết với băng nhóm, dàn cảnh cướp 2 triệu USD của bố

Hôm nay (23/3) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ cướp 2 triệu USD vừa xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phát đi lệnh truy nã toàn quốc 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm gồm: Đào Xuân Lộc (34 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, quê Bình Định) về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 17/3, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can 3 đối tượng trên nhưng xác định nhóm tội phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra vào ngày 10/3 tại gia đình một đại gia ở gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu).

Đáng nói kẻ chỉ điểm, mở đường cho nhóm cướp là P.L.P, con trai ruột của bị hại.

Trước đó, do biết người cha vừa có khoản tiền 2 triệu USD đưa về nhà, vì cần tiền tiêu xài, P. đã cấu kết với nhóm cướp trong đó có Lộc, Anh, Duy... lên kế hoạch dàn cảnh cướp số tiền trên.

Quyết định truy nã đối với 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Công an cung cấp.

Được P. chỉ điểm, các đối tượng đã xông vào nhà, xưng là cảnh sát, yêu cầu vị đại gia về trụ sở làm việc, yêu cầu giải thích về nguồn gốc số tiền lớn trên.

Lợi dụng lúc vợ chồng vị đại gia đang thu xếp lên cơ quan công an, nhóm đối tượng lấy túi xách chứa số tiền 2 triệu USD rồi tẩu thoát.

Ba ngày sau, gia đình nạn nhân mới trình báo về vụ cướp.

Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc điều tra, bắt giữ hai đối tượng liên quan, thu hồi toàn bộ số tiền.

Riêng P.L.P - con trai vị đại gia bị tạm giữ để điều tra. Do 3 đối tượng có vai trò chính là Lộc, Anh, Duy đã bỏ trốn nên cơ quan công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Công an đề nghị, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt, giải ngay đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Mọi thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã trên thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (số 1229, đường CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh), qua số điện thoại 02763.822.001 hoặc điều tra viên Trần Trọng Nghĩa, số điện thoại 0902498000.