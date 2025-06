Bắt 4 đối tượng người nước ngoài cướp ôtô tại nút giao cao tốc

Bắt giam Tùng 'Moscow' vì tội buôn lậu

0

Ngày 12/6, nguồn tin của phóng viên cho hay Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Tùng (SN 1973, trú tại TP Vinh, Nghệ An) để điều tra tội buôn lậu.