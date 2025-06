Truy nã bị can cho vay lãi nặng

Bị can Đào Tuấn Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" xảy ra ngày 10/10/2024 tại khu vực trước số 317 Hoàng Diệu phường 6, quận 4.

Quá trình điều tra, ngày 10/2/2025, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Tuấn Anh (SN 1991, thường trú tại thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lạc, tỉnh Hà Nam; chỗ ở hiện nay tại căn 6.05, tòa nhà HUNA Building, 829 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Đào Tuấn Anh bị truy nã.

Tuy nhiên, sau đó Đào Tuấn Anh đi đâu không rõ. Tháng 6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Đào Tuấn Anh.

Công an TP.HCM yêu cầu người bị truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ ai phát hiện người này có quyền bắt giữ, giải ngay đến cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM.

Mọi thông tin xin liên hệ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1.