Bắt 6 đối tượng trong đường dây ma túy, thu giữ 1 khẩu súng

Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 6 đối tượng trong đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Theo đó, 6 bị can trong vụ án này gồm có: Lê Văn Duy Khánh (SN 1991, trú ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Hồ Thị Kim Hồng (SN 1997, trú ở phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Phạm Anh Tuấn (SN 2004, trú ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1993, trú ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), Trương Thị Thùy Trang (SN 1997, trú ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Phạm Văn Ta (SN 1999, trú ở phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Tang vật ma túy cùng một số tiền mặt, điện thoại, căn cước công dân có liên quan hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đã được thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, kết hợp nguồn tin từ người dân, một tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ liên quan nghi vấn đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, qua đó xác lập chuyên án đấu tranh và đã truy bắt bắt quả tang 3 đối tượng Khánh, Hồng, Tuấn đang cất giấu 251 g ma túy dạng Methamphetamine.

Đấu tranh mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục truy bắt thêm Nguyên, Trang và Ta. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên cùng các đồng phạm, cơ quan điều tra đã thu giữ thêm 460 g ma túy dạng Methamphetamine, nâng tổng số ma túy lên 711 g. Ngoài ra, có 9 con dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 16 viên đạn chì và 1 khẩu súng.

Khẩu súng ngắn cùng 16 viên đạn đã được thu giữ khi khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Nguyên.

Cùng với việc đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định trưng cầu giám định khẩu súng ngắn có kiểu dáng Rulo, đồng thời đề nghị các đối tượng có liên quan đến đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy này cần sớm đầu thú, khai báo hành vi phạm tội để được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Được biết sau khi bị khởi tố, tạm giam về tội danh “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, 1 trong 6 bị can nêu trên là Phạm Anh Tuấn còn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố về tội danh “Giết người” trong vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên ở xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã được Báo CAND thông tin.