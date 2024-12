Bắt 'bà trùm' tổ chức đánh xóc đĩa trực tuyến hơn 1 triệu USD

Ngày 18/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định thưởng 10 triệu đồng cho tập thể Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Huế về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt xóa địa điểm tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Công an lấy lời khai đối với Phạm Thị Bích Ngọc.

Trước đó, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế bất ngờ kiểm tra căn nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba, Huế) do đối tượng Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1983, trú tại phường Vĩ Dạ, TP Huế) thuê.

Tại đây, tổ công tác phát hiện Ngọc tổ chức cho 5 người khách đến đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng Internet, với tổng số tiền cá cược hơn 81,7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an xác định vào cuối tháng 7/2024, đối tượng Phạm Thị Bích Ngọc thuê nhà tại đường Lê Thánh Tôn, rồi trang bị 3 dàn máy tính để bàn, kết nối mạng Internet dùng vào mục đích đánh bạc dưới hình thức cho người khác vào ghi cược xóc đĩa trực tuyến.

Trụ sở tổ chức đánh bạc trực tuyến do Phạm Thị Bích Ngọc tổ chức đã bị công an triệt xóa.

Công an xác định từ ngày 8/9 đến 26/10, Phạm Thị Bích Ngọc tổ chức đánh bạc cho các con bạc với số tiền là hơn 1,1 triệu USD .

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Ngọc về hành vi tổ chức đánh bạc.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.