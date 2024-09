Bắt bị can liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai tại Thái Bình

Cơ quan công an tiến hành bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Đoàn Đức Thiều (SN 1978) để điều tra, xử lý hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, bị can Đoàn Đức Thiều bị khởi tố, bắt tạm giam về những hành vi sai phạm vào thời điểm khi đối tượng còn đang giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh VPĐK đất đai huyện Hưng Hà. Cụ thể là những sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai xảy ra tại xã Đoan Hùng (Hưng Hà, Thái Bình) vào năm 2021.

Liên quan đến vụ án, trước đó, sau khi nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của công dân về sai phạm của cán bộ, công chức địa phương, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức xác minh và phát hiện hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Đoan Hùng. Vụ việc được chuyển sang Công an huyện Hưng Hà để điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng trình tự, quy định, thẩm quyền.

Bị can Đoàn Đức Thiều bị khởi tố, bắt tạm giam về những hành vi sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai xảy ra tại xã Đoan Hùng (Hưng Hà, Thái Bình).

Sau thời gian điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các cá nhân có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Văn Ba (SN 1970, trú xã Đoan Hùng) - Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng; Phan Văn Luấn (SN 1976, trú xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà) - cán bộ, công chức địa chính xã Hùng Dũng, nguyên cán bộ, công chức địa chính xã Đoan Hùng và Mai Văn Chướng (SN 1982, trú xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) - Giám đốc Công ty TNHH New Future (địa chỉ đăng ký kinh doanh đặt tại thôn Chấp Trung 2, xã Đoan Hùng), để điều tra về hành vi nêu trên.

Bên cạnh đó, 2 bị can liên quan đến những vụ án khác cũng bị khởi tố ở vụ án này gồm: Nguyễn Xuân Dương (SN 1966, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà và Trần Thị Hải (SN 1977, trú thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà) - nguyên Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà.