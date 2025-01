Bắt chủ tài khoản Facebook 'Chu Nguyên Chương' do xúc phạm người khác

Công an TP Cần Thơ đã bắt giam Nguyễn Trần Khánh Huy, chủ tài khoản "Chu Nguyên Chương", do phát tán thông tin bịa đặt, xúc phạm người khác.

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Khánh Huy (25 tuổi, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà Nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo Công an Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện bị can Huy có hành vi đăng, đưa, phát tán, chia sẻ lên mạng xã hội Facebook nhiều thông tin sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu khống xúc phạm đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Khánh Huy. Ảnh: CACC.

Hành vi của Huy có dấu hiệu của tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của của tổ chức, cá nhân”.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài khoản Facebook “Chu Nguyên Chương” là do Huy sử dụng, đã đăng tải các thông tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật.

Công an TP Cần Thơ cho biết đối chiếu với các quy định pháp luật, quản lý nhà nước về thông tin truyền thông cho thấy, mức xử lý hành chính hiện hành đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng của chủ tài khoản Facebook “Chu Nguyên Chương” là không đủ sức giáo dục, răn đe…

Khám xét nơi ở của đối tượng khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CACC.

Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huy.

Ngày 31/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt được Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Trị.