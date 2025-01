Bắt đối tượng đánh người đàn ông chấn thương sau va chạm giao thông

Vì sao vợ của bị can Nguyễn Lộc An không bị xác định là tòng phạm?

0

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Lộc An và 3 bị can liên quan với nhiều tội danh do có các sai phạm trong việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu.