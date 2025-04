Bắt đối tượng bán ma túy, thu giữ 4 vật giống súng

Ngày 20/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Lâm Đồng cho biết triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ lượng lớn tang vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt tạm giam là Bùi Quất Cường (SN 1995, ngụ phường 11, TP Đà Lạt), Nguyễn Văn Phong (SN 1990, trú hẻm 21 An Bình, phường 3, TP Đà Lạt) và Võ Thị Ngọc Huyền (SN 1994, trú hẻm An Bình, phường 3, TP Đà Lạt).

Đối tượng Bùi Quất Cường bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Trước đó, tối 16/4, sau nhiều ngày theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an phường 11, TP Đà Lạt, bắt quả tang Bùi Quất Cường đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại đường Xuân Thành, TP Đà Lạt.

Khám xét chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 9 gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá, 4 vật giống súng (đang được trưng cầu giám định) và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Vật giống súng được Công an thu giữ.

Bùi Quất Cường khai nhận số tinh thể màu trắng thu giữ là ma túy đá được mua của một đối tượng không rõ nhân thân để bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, lúc 23h cùng ngày, tại hẻm 21 An Bình (phường 3, TP Đà Lạt), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường 3 tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Văn Phong và Võ Thị Ngọc Huyền đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật Công an thu giữ từ đối tượng Bùi Quất Cường.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 7 gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều đồ vật dùng để phân chia ma túy.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.