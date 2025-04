Khởi tố 3 đối tượng vác dao giải quyết mâu thuẫn

Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (tự Ty Em, SN 2007); Phạm Hữu Tiến (SN 2006), khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thiện Nhân (SN 2008) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với nhóm của Danh Hồng Võ (ngụ TP Sóc Trăng), nên chiều 17/4, Bình, Tiến, Nhân và Đỗ Xuân Huy (SN 2009, trú huyện Mỹ Xuyên) vác dao, chạy xe đi tìm nhóm của Võ để chém trả thù. Đến 16h cùng ngày, nhóm của Bình đến Trung tâm văn hóa Hồ Nước Ngọt (đường Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng), thì gặp nhóm của Võ. Hai nhóm cầm dao rượt đuổi, dùng gạch, đá ném vào nhau gây mất ANTT, ảnh hưởng đến người dân và ách tắc giao thông. Sau đó, nhóm của Võ bỏ chạy khỏi hiện trường, còn nhóm của Bình lên xe về thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Đối tượng Tiến và Bình tại cơ quan Công an. Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát, bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

