Một công an xã bị thương khi bắt đối tượng tàng trữ ma túy

Trong quá trình truy bắt đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, lực lượng Công an xã Thuận Quý (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bị đối tượng chống trả quyết liệt, khiến một cán bộ công an xã bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h10 ngày 19/4, Công an xã Thuận Quý tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp mật phục tại khu vực chòi rẫy thanh long của đối tượng Nguyễn Đình Mến (24 tuổi, trú tại thôn Thuận Cường, xã Thuận Quý), có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Đây là đối tượng đang thuộc diện theo dõi, quản lý của công an xã.

Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng Nguyễn Đình Mến lập tức bỏ chạy ra phía sau chòi rẫy. Tổ công tác gồm thiếu tá Đặng Quang Văn, Trưởng Công an xã, và cán bộ công an xã là Hà Duyên Sơn, Lê Vinh Kha và Phan Văn Tân đã tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Các đối tượng Nguyễn Đình Mến, Đoàn Lê Tín, Huỳnh Ngọc Sơn và Lê Văn Bộ (từ trái qua phải, trên xuống dưới).

Tuy nhiên, trong lúc khống chế, đối tượng Mến đã chống trả quyết liệt, khiến đại úy Hà Duyên Sơn bị thương ở vùng mắt trái.

Sau khi khống chế được đối tượng, đại úy Sơn được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để cấp cứu. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bị rách mí mắt trái, đứt lệ quản. Các bác sĩ đã tiến hành mổ và sơ cứu vết thương.

Tiến hành kiểm tra trên người và xung quanh khu vực bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Mến, lực lượng công an phát hiện một bịch ma túy đá, một con dao bấm trong túi quần của đối tượng và một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tang vật của vụ việc được lực lượng công an thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, trong chòi rẫy còn có một đối tượng khác là Đoàn Lê Tín (28 tuổi, trú tại thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam). Qua làm việc ban đầu, Tín khai nhận là tài xế taxi, đã chở Nguyễn Đình Mến từ khu vực Km34 (xã Tân Lập) về chòi rẫy của Mến.

Khi kiểm tra ôtô biển số 86A-240.89 do Tín điều khiển, công an phát hiện thêm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Quá trình xác minh được biết, Đoàn Lê Tín cũng có trong hồ sơ quản lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Thuận Quý đã tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ người và phương tiện cùng tang vật có liên quan. Đồng thời, phối hợp cùng Tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục đấu tranh, khai thác, mở rộng điều tra nguồn cung ma túy.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, động viên tinh thần đại úy Hà Duyên Sơn.

Qua đó, xác định được đối tượng bán ma túy cho Nguyễn Đình Mến và Đoàn Lê Tín là Huỳnh Ngọc Sơn (32 tuổi, trú tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam).

Đến 5h50 ngày 19/4, Công an xã Thuận Quý phối hợp với Công an thị trấn Thuận Nam bất ngờ ập vào nơi ở của Huỳnh Ngọc Sơn, bắt giữ đối tượng và thu giữ 12 bịch ma túy đá và một cân tiểu ly.

Ngoài ra, lực lượng công an xác định một đối tượng khác có liên quan đến hoạt động cung cấp ma túy là Lê Văn Bộ (30 tuổi, trú tại xã Tân Lập). Công an xã Thuận Quý phối hợp với Công an xã Tân Lập cũng đã bắt giữ thành công đối tượng này.

Hiện Công an xã Thuận Quý phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nói trên, đồng thời củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định.

Ngay trong sáng 19/4, đoàn công tác của Công an tỉnh Bình Thuận do đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để thăm hỏi, động viên tinh thần đại úy Hà Duyên Sơn.