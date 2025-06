Bắt đối tượng biển thủ tiền bảo hiểm y tế của hơn 300 học sinh

Cơ quan CSĐT Công an Phú Thọ khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Phương (SN 1990, Kế toán trường THCS Ngô Xá) về hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Ngày 29/6, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tại trường THCS Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ có đối tượng chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế của nhiều học sinh với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Phương về hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Phương. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT xác định, đầu tháng 10/2024, trường THCS Ngô Xá triển khai thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh năm học 2024-2025 đối với 523 học sinh, với số tiền hơn 455 triệu đồng. Số tiền trên sau đó được chuyển cho Trần Tuấn Phương, kế toán của trường THCS Ngô Xá để nộp về Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Khê. Nhưng sau đó, Trần Tuấn Phương chỉ nộp số tiền bảo hiểm y tế là 265 triệu đồng của 201 học sinh, còn lại số tiền hơn 190 triệu đồng của 322 học sinh, Phương chiếm đoạt để sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân. Để bóc tách số học sinh Trần Tuấn Phương nộp tiền bảo hiểm và số học sinh bị Trần Tuấn Phương chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế cần nhiều thời gian để làm rõ. Hiện vụ việc được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng. Qua vụ việc trên cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các sai phạm liên quan đến việc thu, chi tài chính để xử lý nghiêm theo quy định, không làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành giáo dục. Sách về Pháp luật Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/bat-doi-tuong-bien-thu-tien-bao-hiem-y-te-cua-hon-300-hoc-sinh-post1755825.tpo