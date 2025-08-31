Bắt đối tượng buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Hôm nay 31/8, Đại úy Võ Minh Luân, Đồn Trưởng đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cụ thể vào lúc 14h10 ngày 30/8, tổ công tác Đồn Biên phòng Lai Hòa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khóm Nô Puôl, phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ thì phát hiện tại tiệm tạp hóa Cô Xuân do Bà Huỳnh Thị Qui La, sinh năm 1975, thường trú tại khóm Nô Puôl, phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ có hành vi buôn bán 197 bao thuốc lá điếu nhập lậu trong đó: 50 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott, 42 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 105 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero.

Tổ công tác lấy lời khai đối tượng Huỳnh Thị Qui La

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc thu giữ tang vật và mời đối tượng về Đồn Biên phòng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo lời khai ban đầu của đối tượng số thuốc lá điếu nhập lậu trên được đối tượng mua từ tỉnh Cà Mau về để bán kiếm lời.