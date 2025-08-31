Bắt đối tượng buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Cụ thể vào lúc 14h10 ngày 30/8, tổ công tác Đồn Biên phòng Lai Hòa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khóm Nô Puôl, phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ thì phát hiện tại tiệm tạp hóa Cô Xuân do Bà Huỳnh Thị Qui La, sinh năm 1975, thường trú tại khóm Nô Puôl, phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ có hành vi buôn bán 197 bao thuốc lá điếu nhập lậu trong đó: 50 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott, 42 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 105 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero.
|
Tổ công tác lấy lời khai đối tượng Huỳnh Thị Qui La
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc thu giữ tang vật và mời đối tượng về Đồn Biên phòng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo lời khai ban đầu của đối tượng số thuốc lá điếu nhập lậu trên được đối tượng mua từ tỉnh Cà Mau về để bán kiếm lời.
Sách về Pháp luật
Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.