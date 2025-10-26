Bắt đối tượng cướp điện thoại người khuyết tật bán vé số ở Tây Ninh

Giả vờ mua vé số rồi xin số điện thoại để "chia thưởng", người phụ nữ ở Tây Ninh lợi dụng sơ hở giật điện thoại của người đàn ông khuyết tật ngồi xe lăn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đơn vị bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, Tây Ninh) để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo điều tra, trưa 23/10, ông N.V.H. (62 tuổi, ngụ xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) bị khuyết tật, phải ngồi xe lăn đi bán vé số dọc theo tuyến đường thuộc ấp Hòa An, xã Hòa Hội.

Nguyễn Thị Bích tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi ông H. đang bán cho người quen, Bích tiếp cận, mua 7 tờ vé số với giá 70.000 đồng rồi giả vờ xin số điện thoại của ông H. để "gọi chia tiền trúng thưởng".

Lợi dụng nạn nhân không có khả năng đi lại hay phản kháng, Bích giật chiếc điện thoại trên tay ông H. rồi bỏ chạy. Sau đó, người phụ nữ này mang điện thoại đến một cửa hàng ở xã Châu Thành bán lấy 800.000 đồng tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an các xã giáp ranh và Công an phường Bình Minh tổ chức truy xét.

Chỉ trong 24 giờ, lực lượng chức năng xác định được nghi phạm, bắt giữ Nguyễn Thị Bích, thu hồi chiếc điện thoại bị cướp cùng phương tiện gây án.