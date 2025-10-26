Triệu tập những người hành hung nam DJ trên phố đi bộ ở Huế

Công an phường Thuận Hóa vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan đến vụ nam DJ bị hành hung tập thể trên phố đi bộ Phạm Ngũ Lão (TP Huế).

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News chiều 26/10, lãnh đạo Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết đơn vị triệu tập những người có liên quan đến vụ nam DJ (người lựa chọn, phối hợp và biểu diễn các bản nhạc) bị hành hung trên phố đi bộ Phạm Ngũ Lão (khu phố du lịch sầm uất của Huế - thường gọi là khu phố Tây).

"Sau khi nắm được thông tin, Công an phường vào cuộc xác minh, mời những người liên quan đến làm việc. Chúng tôi sẽ làm đúng theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm...", lãnh đạo Công an phường Thuận Hóa khẳng định.

Nhóm người hành hung nam DJ trên phố đi bộ Phạm Ngũ Lão (phường Thuận Hóa, TP Huế). Ảnh: Thiên Nhật.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh 3 người đàn ông vây quanh, tác động liên tục bằng tay, chân vào cơ thể một nam thanh niên tại khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc nêu trên xảy ra tối 24/10. Thời điểm trên, anh N.H.B.K. di chuyển trên khu phố Phạm Ngũ Lão để đi làm, thì bị một người đàn ông tiến đến dùng tay kẹp cổ. Sau đó, có thêm hai người khác lao đến, cùng hành hung nạn nhân.

Vụ việc xảy ra tại nơi công cộng, có đông người qua lại, nhưng không ai can thiệp. Sau khi hành hung nam thanh niên, 3 đối tượng lên xe máy bỏ đi.

Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng chấn thương nhiều vị trí ở vùng mặt, đau đầu, choáng váng. Nạn nhân được chẩn đoán dập mô mềm vùng mặt, theo dõi chấn thương ngoại thần kinh và đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương (Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Trung ương Huế).