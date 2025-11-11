Bắt đối tượng cướp giật dây chuyền sau 7 giờ gây án

Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) đã hoàn tất hồ sơ chuyển đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về đối tượng Trương Quốc Lâm liên quan tội "Cướp giật tài sản" để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trương Quốc Lâm (SN 1991; thường trú: đường Chung Thị Minh, khu phố 33, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) là đối tượng trước đó đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng liều lĩnh trên địa bàn xã Đông Thạnh.

Theo đó, vào ngày 7/11, Công an xã Đông Thạnh nhận được trình báo của chị Trần Thị Kiều (SN 2003; ngụ: ấp 84 xã Đông Thạnh) về việc: Vào khoảng 10h20 cùng ngày, trong lúc đi bộ từ tiệm tạp hóa về đến trước địa chỉ 309/5N ấp 84, xã Đông Thạnh, chị Kiều bị một người đàn ông lạ mặt chạy xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đỏ - trắng giật sợi dây chuyền vàng 18K 1,6 chỉ vàng của chị Kiều đang đeo trên cổ.

Đối tượng Trương Quốc Lâm bị bắt khẩn cấp.

Lúc đó, sợi dây chuyền bị đứt ra và rơi lại tại hiện trường, nên chị Kiều nhặt lại được, chị Kiều rất hoảng sợ nên đã nhờ người nhà đưa đến Công an xã trình báo.

Ngay sau đó, Công an xã Đông Thạnh vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên các tuyến đường. Công an xã xác định đối tượng tẩu thoát với tốc độ rất nhanh, di chuyển qua nhiều tuyến đường khiến cho quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ trong vòng chưa đến 7 giờ đồng hồ (từ 10h20 đến 17h ngày 7/11), Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với Công an phường Tân Thới Hiệp tiến hành bắt giữ được Trương Quốc Lâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM.

Trương Quốc Lâm đã có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.