2 cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng chuẩn bị hầu tòa

Với cáo buộc nhận hối lộ để giảm án cho các đối tượng phạm tội, 2 cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng cùng loạt cựu Kiểm sát viên, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, sắp phải hầu tòa.

Dự kiến ngày 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án "đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng).

Phiên xử kéo dài 10 ngày

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, Hội đồng xét xử gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân); 4 Kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội và Viện KSND Tối cao (biệt phái) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Trong số 28 bị cáo, có: ông Phạm Việt Cường (51 tuổi) và Phạm Tấn Hoàng (59 tuổi), đều là cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi), cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk; Vũ Văn Tú (51 tuổi), cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk; Lê Phước Thạnh (57 tuổi), cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính kinh doanh thương mại, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Riêng ông Thạnh còn bị truy tố thêm tội "Môi giới hối lộ".

Bị cáo Phạm Việt Cường.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Nga (43 tuổi), cựu phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Huy Cẩn (40 tuổi), cựu thẩm phán, cựu phó chánh tòa Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ; Trịnh Ninh Bình (48 tuổi), cựu Trưởng Phòng giám đốc kiểm tra I, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Tô Thành Trung (49 tuổi), cựu chấp hành viên, Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột cũ, tỉnh Đắk Lắk; Bùi Thị Phương (43 tuổi), cựu thư ký thuộc Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh cũ, tỉnh Quảng Trị, cùng hơn 10 bị can khác bị truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Còn ở nhóm tội "Đưa hối lộ", Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo: Nguyễn Xuân Hưng (46 tuổi), cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa cũ, tỉnh Gia Lai; Dương Anh Sơn (51 tuổi, ở Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa, cùng một Kiểm sát viên, luật sư và người lao động tự do như bị can Nguyễn Thị Thu Hà (45 tuổi, ở tỉnh Lào Cai)…

Theo cáo trạng, tháng 3/2022-5/2024, 28 bị cáo nhận hối lộ tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng , để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao kết luận hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn...

Trưởng phòng tòa án "can thiệp" 15 vụ ở các tỉnh

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng.

Bị cáo Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi), cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo.

Còn bị cáo Vũ Văn Tú (51 tuổi), cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, bị xác định là đồng phạm với ông Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng xác định bị cáo Nguyễn Thị Nga (43 tuổi), cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành. Đây là bị can môi giới hối lộ nhiều lần, số tiền nhiều nhất.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Phương (44 tuổi), cựu thư ký, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận môi giới hối hộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án khác nhau.

Điển hình, bà Phương đã nhận 300 triệu đồng của chị em bà K.T.L. (ở Gia Lai), để giúp tác động, giảm án tù cho 2 con trai của bà L. trong một vụ án giết người.

Sau đó, bà Phương tiếp tục nhận 300 triệu đồng của chính bà L. để giúp bà này được hưởng án treo liên quan một vụ đánh bạc xảy ra tại tỉnh Gia Lai.

Ngoài 28 bị cáo trên, trong kết luận, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của nhiều người liên quan khác.

28 bị cáo này gồm: Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng), Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng), Dương Anh Sơn (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Khánh Hòa), Nguyễn Ngọc Anh (luật sư Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Huy Luật), Hoàng Kiến An (Luật sư, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự), Nguyễn Đình Bảo (luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Đình Bảo), Phạm Thanh Cường (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Hoàng Hà), Nguyễn Tiến Vy, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Văn Lợi, Võ Trường Giang, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Thu Huyền (đều là lao động tự do)… bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về các tội: "nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, "đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, "môi giới hối lộ" theo quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.