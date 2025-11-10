Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đang đi bộ dọc bờ hồ Tam Bạc, người phụ nữ bị cướp giật iPhone

  • Thứ hai, 10/11/2025 12:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an thành phố Hải Phòng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại của người phụ nữ đi bộ dọc bờ hồ Tam Bạc.

Khoảng 8h15 ngày 8/11/2025 Công an phường Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.B.N (26 tuổi, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về việc ngày 7/11/2025 khi đang đi bộ trên bờ hồ Tam Bạc, chị bị một nam giới cướp giật một điện thoại iPhone 14 Promax trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Bàng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Cuop giat iPhone anh 1

Đối tượng Nguyễn Đức Đại.

Đến 15h ngày 9/11, Cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Đại (SN 1992, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) khi đang lẩn trốn tại ngõ Hàng Gà, phường Lê Chân, Hải Phòng.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Đức Đại đã lẩn trốn ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, truy bắt. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, sau hơn 30 tiếng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đức Đại, thu hồi tang vật.

Hiện, Công an phường Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý đối tượng Nguyễn Đức Đại về hành vi cướp giật tài sản theo quy định.

Minh Minh/An ninh Thủ đô

