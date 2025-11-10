Thuê ôtô tự lái mang đi cầm cố

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Ngô Văn Chiến (SN 1991, trú tại phường Trần Phú, Hà Nội) đã lợi dụng lòng tin, thuê ôtô nhãn hiệu Mazda 3, màu trắng của anh N.A.D (trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) qua ứng dụng thuê xe tự lái. Ngay sau đó, đối tượng mang chiếc xe đi cầm cố cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Đối tượng Ngô Văn Chiến.
Ngày 27/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Chiến về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của đối tượng Ngô Văn Chiến, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) hoặc cán bộ Đào Bảo Khánh để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
