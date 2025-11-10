Nhóm thanh niên đang 'hút cần', bị tổ công tác 141 tuần tra phát hiện

Nhóm 4 thanh niên đang ngồi trước cửa một căn nhà trên đường Lĩnh Nam, vô tư sử dụng cần sa vào lúc rạng sáng, bị tổ công tác 141 tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt quả tang.

Theo đó, khoảng 1h15 ngày 7/11, tổ công tác Y14/141 CATP Hà Nội tuần tra kiểm soát trên đường Lĩnh Nam, khi đi qua số nhà 205 thì phát hiện 4 nam thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi áo khoác bên ngoài của T.X.B.L. (SN 2003, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) có một hộp kim loại, bên trong chứa chất thảo mộc nghi là ma túy. Đồng thời, Đ.Q.G. (SN 2004, trú tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đang cầm trên tay một tẩu thủy tinh hình trụ màu trắng, dài khoảng 10 cm.

Các đối tượng bị phát hiện sử dụng ma túy dạng cần sa.

Cùng đi với 2 đối tượng trên còn có N.B.Q. (SN 2004, trú tại xã Phù Vân, thành phố Ninh Bình) và T.Đ.P. (SN 2005, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình). Cả 4 đối tượng đều thừa nhận số thảo mộc trong hộp kim loại là ma túy dạng cần sa và khai đang sử dụng thì bị tổ công tác phát hiện, kiểm tra.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho Công an phường Tương Mai để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 23h20 ngày 6/11, tại khu vực trước số nhà 54 phố Lý Quốc Sư, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổ công tác Y1/141 đang làm nhiệm vụ phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29C2-047.xx có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Nam thanh niên bị phát hiện mang theo gậy 3 khúc để phòng thân.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng khai tên N.H.P. (SN 2007, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). P. không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Kiểm tra trên người đối tượng, tổ công tác phát hiện trong ống quần của P. có giấu một gậy kim loại dạng gậy 3 khúc.

Đấu tranh tại chỗ, P. khai nhận đã mua chiếc gậy 3 khúc này từ khoảng tháng 5/2024 qua mạng xã hội Facebook với giá 400.000 đồng, mục đích mang theo là để phòng thân. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người, phương tiện và tang vật cho Công an phường Hoàn Kiếm để xử lý theo quy định.