Bắt đối tượng truy nã về tội mua bán người

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp nhận bàn giao thành công một đối tượng 9 năm trốn truy nã về tội "Mua bán người".

9 năm trước, Lờ A Vảng (SN 1995) với vai trò là người chủ mưu, đã rủ Lờ A Trừ (SN 1996) và Giàng A Trừ (SN 1993, cùng trú tại thôn Lao Chải, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) đã lừa bán nạn nhân C.T.C trú tại cùng xã với số tiền 10.000 Nhân dân tệ.

Nạn nhân sau khi bị bán làm vợ cho một người đàn ông ở Trung Quốc, đã bỏ trốn về Việt Nam và trình báo cơ quan Công an.

Cơ quan chức năng tiếp nhận bàn giao đối tượng Lờ A Vảng.

Sau đó, 2 đối tượng Lờ A Trừ và Giàng A Trừ đã bị lực lượng Công an bắt giữ và xử lý. Riêng đối tượng Lờ A Vảng đã bỏ trốn khỏi địa phương để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Ngày 18/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (cũ) đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lờ A Vảng về tội "Mua bán người".

Sau gần 9 năm lần theo dấu vết của đối tượng Vảng, lực lượng trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện đối tượng bỏ trốn sang Trung Quốc.

Cơ quan điều tra tiến hành ghi lời khai Lờ A Vảng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã trao đổi thông tin, vận động, thuyết phục để đối tượng Vảng ra đầu thú.

Đến ngày 7/11/2025, thông qua cơ chế hợp tác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Công an tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đối tượng Lờ A Vảng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai để tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng Lờ A Vàng theo quy định của pháp luật.