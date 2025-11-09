Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt giám đốc và kế toán chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng từ hợp đồng góp vốn

  • Chủ nhật, 9/11/2025 20:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc và kế toán Công ty Hiền Khiêm vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn khống.

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Khiến (SN 1989, trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), Kế toán Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bat giam anh 1

Cơ quan công an tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Phan Văn Khiến (thứ 3 từ phải sang).

Theo điều tra, năm 2022, dù không phải chủ đầu tư và không có quyền, nghĩa vụ liên quan đến Dự án khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, nhưng Khiến và Phương vẫn tự giới thiệu Công ty Hiền Khiêm là đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau đó sẽ “xin chủ trương đấu giá đất ở dịch vụ cho khách hàng”.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2022, hai đối tượng ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu gần 130 tỷ đồng, cam kết giao đất trong vòng 36 tháng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền, dùng để trả nợ cũ.

Sau khi tống đạt các Quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh khám xét trụ sở công ty tại số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, lực lượng công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu và chứng cứ liên quan.

Bat giam anh 2

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo “chuyển địa điểm làm việc” đến tòa nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Ninh Giang (số 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để tiếp tục hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Khiến và Phương còn huy động vốn cho nhiều dự án khác, trong đó có dự án khu dân cư xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũ (từ năm 2017-2020) với dấu hiệu chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều tài liệu, ô tô, giấy tờ phục vụ công tác điều tra, đồng thời mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Pháp luật về cư trú - Những điều cần biết" đề cập những quy định pháp luật về nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư trú.

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ôtô ở TP.HCM

Nhiều ôtô đậu trên đường ở TP.HCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.

5 giờ trước

Chủ tài khoản TikTok 'Dù Bầu Trời' bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi

Đoàn Quốc Việt (SN 2003, thường trú tại Hà Nội, chủ tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời") bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

15 giờ trước

Bắt nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen có súng đạn

Ngày 8/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

27:1617 hôm qua

https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-va-ke-toan-chiem-doat-gan-130-ty-dong-tu-hop-dong-gop-von-khong-ar986222.html

Văn Chương/VTC News

Bắt giam Bắc Ninh giám đốc kế toán công an Bắc Ninh

    Đọc tiếp

    Khoi to mot thuyen truong o An Giang vi co y tat giam sat hanh trinh hinh anh

    Khởi tố một thuyền trưởng ở An Giang vì cố ý tắt giám sát hành trình

    2 giờ trước 20:41 9/11/2025

    0

    Hôm nay (9/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Đủ (39 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý