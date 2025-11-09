Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Khởi tố một thuyền trưởng ở An Giang vì cố ý tắt giám sát hành trình

  • Chủ nhật, 9/11/2025 20:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hôm nay (9/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Đủ (39 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Theo kết quả điều tra điều tra, tháng 11/2024, Trịnh Văn Đủ điều khiển tàu cá KG-941XX-TS sang vùng biển thuộc Thái Lan để vận chuyển trái phép hải sản về Việt Nam.

Khoi to anh 1

Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Đủ

Trong quá trình di chuyển, Đủ đã cố ý tắt hệ thống giám sát hành trình (VMS) để né tránh kiểm soát của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, việc khởi tố và điều tra đối với Trịnh Văn Đủ thể hiện quan điểm kiên quyết, không khoan nhượng của lực lượng chức năng trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.

Đặc biệt là những trường hợp can thiệp, vô hiệu hóa hệ thống giám sát hành trình tàu cá, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển hải sản trái phép, thể hiện quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với hoạt động khai thác thủy sản.

