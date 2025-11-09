Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố đối tượng dụ dỗ bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ nhiều lần

  • Chủ nhật, 9/11/2025 11:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lợi dụng quen biết qua mạng xã hội, người đàn ông 33 tuổi ở Cần Thơ dụ dỗ bé gái 13 tuổi tại An Giang đến nhà nghỉ và nhiều lần xâm hại.

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Nhí (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2025, Nhí quen biết và nảy sinh tình cảm với em Đ.N.P. (13 tuổi, ngụ xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) qua mạng xã hội.

du do be gai anh 1

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Nhí.

Ngày 27/8, Nhí dụ dỗ em P. đến một nhà nghỉ ở ấp Hòn Chông (xã Kiên Lương), tại đây cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Đến cuối tháng 9, gia đình em P. phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an. Từ tài liệu, chứng cứ và kết quả giám định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Huỳnh Văn Nhí.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://tienphong.vn/khoi-to-doi-tuong-du-do-be-gai-13-tuoi-vao-nha-nghi-nhieu-lan-post1794658.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

dụ dỗ bé gái Cần Thơ An Giang dụ dỗ bé gái

