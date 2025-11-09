Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Chủ hụi ở Hà Nội ôm tiền tỷ của hàng chục người rồi bỏ trốn

  • Chủ nhật, 9/11/2025 09:33 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Kim Thị Thảo, trú tại Hà Nội, thu tiền chơi "hụi" của 35 người dân với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Hiện đối tượng Thảo bị cơ quan điều tra truy nã.

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã Kim Thị Thảo (SN 1968, thường trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; trước là huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

xe thit cho thue anh 1

Đối tượng Thảo. Ảnh: CACC.

Theo tài liệu điều tra, năm 2022, lợi dụng lòng tin, Thảo đã thu tiền đóng hụi của 35 người với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Thảo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Công an thông báo, người dân phát hiện đối tượng Thảo có thể báo cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT 0378728888), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

https://tienphong.vn/chu-hui-o-ha-noi-om-tien-ty-cua-hang-chuc-nguoi-roi-bo-tron-post1794631.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

xẻ thịt cho thuê Hà Nội xẻ thịt cho thuê

    Đọc tiếp

    Chu tai khoan TikTok 'Du Bau Troi' bay to su an nan, hoi loi hinh anh

    Chủ tài khoản TikTok 'Dù Bầu Trời' bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi

    2 giờ trước 07:37 9/11/2025

    0

    Đoàn Quốc Việt (SN 2003, thường trú tại Hà Nội, chủ tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời") bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

    Nguy co lang phi tai du an benh vien nghin ty o Can Tho hinh anh

    Nguy cơ lãng phí tại dự án bệnh viện nghìn tỷ ở Cần Thơ

    49 phút trước 08:52 9/11/2025

    0

    TTCP công bố kết luận thanh tra các dự án gặp khó khăn, vướng mắc tại TP Cần Thơ, trong đó nêu rõ nhiều sai phạm, chậm tiến độ và nguy cơ thất thoát ngân sách tại 2 dự án lớn, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý