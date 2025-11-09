Giám đốc lĩnh án tù vì lừa tiền hàng chục người có nhu cầu xuất ngoại

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thơm (SN 1985, trú ở xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Diễn biến phiên tòa cho thấy Hoàng Thị Thơm là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ EvaTravel Việt Nam (Công ty Dịch vụ EvaTravel) và nắm giữ 53% vốn. Ngoài ra, công ty còn 2 cổ đông khác, trong đó có anh Hồ Sơn T, đảm nhiệm chức Phó giám đốc Công ty Dịch vụ EvaTravel.

Trong đăng ký kinh doanh, Công ty Dịch vụ EvaTravel không có chức năng đưa người đi làm việc và đi du lịch hoặc du học ở nước ngoài. Tuy nhiên, bị cáo đã lợi dụng nhu cầu đi du học, du lịch và xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của 39 cá nhân.

Cụ thể, cuối năm 2021, nhằm có tiền chi tiêu cá nhân và chi phí hoạt động cho doanh nghiệp, Thơm nói dối anh Hồ Sơn T là bị cáo có mối quan hệ có thể đưa người Việt Nam đi du học, xuất khẩu lao động ở nước ngoài bằng Visa du lịch.

Nếu anh T biết những người có nhu cầu trên và giới thiệu, Thơm sẽ hướng dẫn thủ tục, đồng thời chịu trách nhiệm đưa người lao động đi nước ngoài. Thơm cho anh T biết mức chi phí là 15.000 USD /người đi du lịch Canada; 10.500 USD /người đi du lịch Hàn Quốc; 21.000 USD /người đi du học ở Canada.

Khoảng tháng 5/2022, anh T giới thiệu chị Lê Thị Thúy V (sinh năm 1986, ở tỉnh Quảng Trị) gặp Thơm để trao đổi cụ thể thông tin. Ngày 7/6/2022, chị V đến trụ sở Công ty Dịch vụ EvaTravel để gặp Thơm và thỏa thuận việc đưa người đi lao động, đi du lịch, đi du học ở nước ngoài.

Tại đây, Thơm đưa cho chị V xem một số Visa mang tên người Việt Nam đi du lịch ở Nhật Bản, Canada. Bị cáo nói bản thân đã đưa được nhiều người đi du lịch và du học.

Thơm yêu cầu chị V nộp hồ sơ khách hàng gồm: Hộ chiếu bản gốc, 5 ảnh 4x6, hộ khẩu thường trú bản photocoppy công chứng, giấy khai sinh bản photocoppy công chứng, căn cước công dân bản photocoppy và nộp chi phí.

Bị cáo cam kết sau 6 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tiền, Thơm sẽ đưa được người lao động đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, bị cáo sẽ hoàn trả lại tiền.

Tin tưởng nên chị V đã nói với những người có nhu cầu đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài là Công ty Dịch vụ EvaTravel có chức năng đưa người đi du học, du lịch và lao động ở Hàn Quốc, Canada, Newzealand, Hungary và đưa ra mức phí như Thơm yêu cầu.

Từ ngày 7/6/2022 đến ngày 2/2/2023, chị V đã thu hồ sơ và hơn 2 tỷ đồng của 39 người có nhu cầu xuất ngoại. Sau đó, chị V chuyển khoản cho Thơm số tiền trên và ứng thêm hơn 80 triệu do có một số lao động nộp thiếu tiền. Tổng số tiền chị V đã nộp cho Thơm là hơn 2,1 tỷ đồng .

Sau khi nhận được tiền, Thơm viết phiếu thu tiền, giấy biên nhận với nội dung: "tiền đặt cọc", đồng thời ký tên và đóng dấu "treo" của Công ty Dịch vụ EvaTravel trên chứng từ này.

Cáo buộc thể hiện, sau khi nhận hồ sơ và tiền từ chị V, Thơm chỉ đưa được một người đi du học Canada với chi phí 205 triệu đồng. 38 trường hợp còn lại không đi được như cam kết. Số tiền còn lại hơn 1,9 tỷ đồng , Thơm sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Quá trình điều tra, chị V đã tự bỏ tiền cá nhân để trả cho những người lao động. Trước khi phiên tòa mở ra, Hoàng Thị Thơm và gia đình bị cáo đã khắc phục cho V hơn 1,7 tỷ đồng , đồng thời nộp vào tài khoản Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội 205 triệu đồng.