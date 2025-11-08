Bắt nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen có súng đạn

Ngày 8/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Hiếu (SN 2000), Nguyễn Công Thành (SN 1989), cả 2 đều quê TP Hà Nội và Lê Văn Tiến (SN 1990, quê tỉnh Ninh Bình) đều tạm trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; Bùi Văn Thái (S N1995, quê tỉnh Nghệ An; tạm trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai); Vũ Văn Doanh (SN 1993), Tạ Duy Chuân (SN 1990), cả 2 quê tỉnh Ninh Bình, đều tạm trú phường Tam Hiệp và Nguyễn Văn Thuận (SN 1990) ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an.

Trước đó, cuối tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các Fanpage "Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp - Hộ Kinh Doanh" và "Vay Vốn Ngọc Dương"… chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.

Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng, các đối tượng chủ động gọi để trao đổi về nhu cầu vay. Sau đó, yêu cầu người vay kết bạn, gửi định vị vị trí nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để các đối tượng cho người đến khảo sát, duyệt vay. Các đối tượng cho vay dao động 10-100 triệu đồng trả góp theo ngày (21, 25 và 31 ngày), mỗi ngày trả giao động từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay.

Khẩu súng và đạn chì cơ quan Công an thu giữ tại nhà Vũ Văn Doanh.

Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các đối tượng trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng (do các đối tượng tự bịa ra), trừ tiền ngày góp đầu, cuối. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất giao động 350-528%/năm.

Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho nạn nhân "đáo hạn", tức là vay dây mới, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới. Hàng ngày, các đối tượng gọi điện nhắc nợ, đối với những người chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loại bắt giữ các đối tượng trên; tiến hành khám xét thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.

Khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ một khẩu súng màu đen 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì. Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025, có hàng trăm người bị hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền của nhóm đối tượng với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đến nay, bước đầu đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỷ đồng thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.

Để kịp thời phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị người dân, đặc biệt là những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan. Mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối, góp phần giúp lực lượng Công an sớm làm rõ để xử lý nhóm đối tượng trên.