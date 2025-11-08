Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt tạm giam chủ tài khoản TikTok 'Dù Bầu Trời'

  • Thứ bảy, 8/11/2025 17:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan CSĐT TP.HCM khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (SN 2003, thường trú tại Hà Nội) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp về cùng hành vi nêu trên. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Đoàn Quốc Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

TikTok Du Bau Troi anh 1

Đoàn Quốc Việt bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Kết quả điều tra xác định: xuất phát từ động cơ muốn "ăn theo" và bắt chước tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể là "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

TikTok Du Bau Troi anh 2

Đoàn Quốc Việt tại cơ quan điều tra.

Công an TP.HCM đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc tán phát các nội dung có tính chất xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân; gây chia rẽ vùng miền, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có văn hóa, đúng pháp luật; chủ động thông báo cho Cơ quan Công an khi phát hiện các tài khoản, nội dung có dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-tam-giam-chu-tai-khoan-tiktok-du-bau-troi-ve-hanh-vi-loi-dung-cac-quyen-tu-do-dan-chu-i787451/

Phú Lữ/Công an Nhân dân

TikTok Dù Bầu Trời Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội TikTok TikTok Dù Bầu Trời

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

3 nguoi tu vong trong phong tro tai Dong Thap hinh anh

3 người tử vong trong phòng trọ tại Đồng Tháp

3 giờ trước 15:29 8/11/2025

0

Trưa 8/11, công an xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 3 người trong phòng trọ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý