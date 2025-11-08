Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 11 năm lẩn trốn

  • Thứ bảy, 8/11/2025 15:46 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt Lê Văn Thiện (SN 1985; tỉnh Thanh Hóa).

Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11/2013, Lê Văn Thiện cùng đồng bọn đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản liên tiếp, gây thiệt hại lớn cho người dân trên địa bàn. Sau khi vụ án bị phát hiện, đối tượng Thiện bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc.

Đối tượng Lê Văn Thiện bị bắt giữ sau 11 năm trốn truy nã.

Trong suốt 11 năm lẩn trốn, Lê Văn Thiện liên tục thay đổi nơi cư trú, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén, tinh thần kiên trì, không bỏ cuộc, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã kiên nhẫn rà soát, xác minh từng manh mối nhỏ nhất, cuối cùng xác định được nơi ẩn náu của đối tượng.

Ngày 6/11, một tổ công tác đặc biệt được triển khai, truy bắt thành công đối tượng Lê Văn Thiện, đưa về trụ sở để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phú Lữ/CAND

