Phòng khám đa khoa Tân Bình bị phạt 124 triệu đồng

Chiều 8/11, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP.HCM ra quyết định xử phạt nặng nhiều cơ sở, cá nhân có hành vi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, sai phạm trong quảng cáo dịch vụ.

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa (PKĐK) Tân Bình (495 Cộng Hòa, phường Tân Bình) bị phạt 124 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB trong thời hạn 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng.

Ngoài ra, cơ sở cũng bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Bà Vũ Thị Loan thuộc PKĐK Tân Bình bị phạt 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB trong thời hạn 2 tháng. Bà Loan bị xác định đã không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Phòng khám đa khoa Tân Bình đã nhiều lần bị xử phạt và tước giấy phép hoạt động có thời hạn.

Trước đó, Công ty TNHH PKĐK Tân Bình đã nhiều lần từng bị xử phạt. Tháng 8/2024, Công ty TNHH PKĐK Tân Bình đã bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 191 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB trong thời hạn từ 4 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 3 tháng và bị buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động KCB.

Một số cá nhân là bác sĩ của PKĐK Tân Bình bị phạt 2 triệu đồng/người và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB trong thời hạn 2 tháng.

Tương tự, Công ty TNHH Falm Asia (Số 50 đường số 20, KDC Him Lam, phường Tân Hưng) bị phạt 38 triệu đồng và buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Nhân Đức PB và một cá nhân cũng bị phạt nặng.

Công ty TNHH Falm Asia còn bị xác định có các hành vi vi phạm khác: Hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; không niêm yết giá dịch vụ KCB.

Bà Phan Thị Bích Châu (40/10 Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm) bị phạt 83 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 3 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm, bị đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng. Cơ sở của bà Châu bị xác định đã KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB; cung cấp dịch vụ KCB mà không có giấy phép hoạt động KCB.

Hộ kinh doanh Phòng khám Răng Hàm Mặt (PKRHM) Nha khoa Nhân Đức PB (45 Huỳnh Minh Thạnh, xã Hồ Tràm) bị xác định có các hành vi vi phạm: người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB không có mặt tại cơ sở KCB trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề KCB.

Hộ kinh doanh này bị phạt 32,5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB trong thời hạn 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 2 tháng.

Ông Ngô Duy Thiềm thuộc Hộ kinh doanh PKRHM Nha khoa Nhân Đức PB bị phạt 35 triệu đồng do hành vi KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB.

Ông Trần Ngọc Trung (số 19 Tố Hữu, Ngọc phường An Khánh) bị phạt 30 triệu đồng và buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý.