Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam nhóm đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các đối tượng liên quan gồm: Trần Đặng Ngải (sinh năm 1993), Linh Đức An (sinh năm 1995) và Đỗ Trung Kiên (sinh năm 1996) cùng trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tổng số tiền thu lợi bất chính của nhóm này được xác định hơn 3 tỷ đồng .

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhiều ứng dụng trên mạng xã hội (app Quick Quang_ios, Mar Vay_ios, Timvay, Hataco vay_ios, Think Credit, DhLoan_Android, Kasik Vay_IOS, laviFinance_ios, Canan Tài...) cho vay tiền với các quảng cáo "thủ tục nhanh gọn, giải ngân ngay, uy tín, lãi suất thấp", nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi trá hình, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng liên quan.

Qua nắm tình hình, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng hoạt động vi phạm tại tòa nhà ở đường Phùng Chí Kiên, phường Kỳ Lừa. Thông tin cho thấy đối tượng Trần Đặng Ngải là người cầm đầu, Đỗ Trung Kiên và Linh Đức An là quản lý, điều hành nhóm khoảng gần 30 nhân viên thực hiện việc cho vay qua các ứng dụng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 26 đối tượng, trong đó 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng 23 nhân viên; thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay, môtô và tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra đã làm rõ các ứng dụng vay tiền của nhóm Ngải đã cho trên 1.600 lượt khách vay ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền cho vay hơn 8,6 tỷ đồng , thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng , cao gấp 104 lần so với mức lãi suất cho phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.