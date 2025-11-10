TP.HCM đưa 2 vụ án liên quan IUU ra xét xử sớm

Ngày 10/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết các cơ quan điều tra, tố tụng thành phố nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các vụ án liên quan về IUU.

Theo đó, ngày 13/11, TAND TP.HCM cơ sở 1 sẽ đưa vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" do Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu thực hiện ra xét xử sơ thẩm công khai.

Kết quả điều tra xác định: Ngày 3/4/2025, Lê Văn Hỡi điều hành đưa tàu cá BV-93269-TS do Lê Văn Hỡi làm thuyền trưởng và tàu cá BV-93169-TS do Lê Văn Âu làm thuyền trưởng đưa 12 ngư dân xuất bến tại Cảng Tân Phước, xã Long Hải, TP.HCM đi đánh bắt hải sản.

Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu khai nhận tại cơ quan điều tra.

Đến ngày 7/4/2025, Hỡi điều hành đưa 2 tàu vào cập cảng Thọ Quang, TP Đà Nẵng, tại đây Hỡi đã tắt thiết bị giám sát hành trình của 2 tàu cá. Ngày 9/4/2025, Hỡi không làm thủ tục xuất bến mà điều động 2 tàu cùng 14 thuyền viên (bao gồm 2 thuyền trưởng) rời cảng Thọ Quang hành trình qua vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản trái phép.

Để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hỡi ngắt nguồn cung cấp điện thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS (máy hải đồ) trên tàu cá. Đến ngày 12/5/2025, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài, thì tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên trên tàu bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ do có hoạt động đánh bắt trái phép trên vùng biển của nước sở tại; riêng tàu BV-93169-TS cùng 3 thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam.

Sau khi bị cơ quan chức năng nước ngoài xử lý, tàu BV-93269-TS cùng 11 thuyền viên được phóng thích về Việt Nam, đồng thời thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của Việt Nam.

Tiếp nhận vụ việc, ngày 23/10, Bộ đội biên phòng - Bộ Tư lệnh TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" vào ngày 28/10, đã chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Ngay trong ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố đối với 2 bị can Lê Văn Hỡi, Lê Văn Âu về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", đến ngày 1/11/2025, kết luận điều tra chuyển Viện KSND TP.HCM.

Đỗ Văn Giỏi và Đỗ Văn Giỏi tại cơ quan điều tra.

Chỉ trong 2 ngày, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng số 75 (ngày 3/11) để chuyển vụ án cho TAND TP.HCM. Và trong ngày 3/11, TAND TP.HCM đã quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Ngoài vụ việc trên, chiều 12/11, TAND TP.HCM cũng đã có Quyết định số 6507 đưa vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" do Đỗ Văn Giỏi, Đỗ Văn Giỏi thực hiện ra xét xử sơ thẩm công khai tại TAND TP.HCM cơ sở 1.

Kết quả điều tra xác định: Ngày 18/2/2024, Cao Văn Luyện điều hành đưa tàu cá BV-93481-TS do Cao Văn Luyện làm thuyền trưởng và tàu cá BV-93472-TS do Đỗ Văn Giỏi làm thuyền trưởng cùng 12 ngư dân (bao gồm 2 thuyền trưởng) xuất bến tại cảng Hưng Thái, xã Long Hải, TP.HCM đi đánh bắt hải sản trên vùng biển khơi Việt Nam.

Ngày 16/8/2024, khi đang đánh bắt thủy sản trên biển, Cao Văn Luyện nhận được thông tin từ chủ tàu gọi điện thoại vệ tinh từ đất liền thông báo về việc thiết bị giám sát hành trình trên 2 tàu cá thường xuyên mất kết nối, Cao Văn Luyện đã yêu cầu Đỗ Văn Giỏi tháo thiết bị Giám sát hành trình của tàu cá BV-93472-TS do Giỏi làm thuyền trưởng đưa qua tàu cá BV-93481-TS do Luyện làm thuyền trưởng để Luyện kiểm tra tình trạng hoạt động.

Quá trình kiểm tra, Luyện đã ngắt nguồn điện, không duy trì hoạt động cả 2 thiết bị giám sát hành trình của 2 tàu cá. Đến đêm 16/8/2024, rạng sáng ngày 17/8/2024, Luyện cho 2 tàu cá thả lưới và kéo lưới cào theo hướng từ vùng biển Việt Nam đến vùng biển nước ngoài.

Đến trưa 17/8/2024, khi phát hiện có tàu của lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi do vi phạm vùng biển nước sở tại, Luyện đã chỉ đạo thuyền viên trên 2 tàu chặt bỏ lưới và cho 2 tàu chạy về hai hướng khác nhau hướng về vùng biển Việt Nam.

Ngày 26/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Văn Luyện và Đỗ Văn Giỏi về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép". Ngày 15/10/2025, đã kết luận điều tra chuyển Viện KSND TP.HCM ban hành cáo trạng số 44 chuyển hồ sơ cho TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử.

Việc kiên quyết xử lý hình sự đối với các vụ án liên quan IUU là nỗ lực rất lớn của TAND TP.HCM nói riêng và liên ngành tố tụng TP.HCM (Cơ quan An ninh điều tra, Viện KSND TP.HCM, TAND TP.HCM) nói chung, góp phần cùng với nỗ lực chung của cả nước trong việc xem xét, gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu đối với lĩnh vực hải sản của Việt Nam.