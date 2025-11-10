Bạn nhờ giữ hộ 38 chỉ vàng và bạc, liền mang bán lấy tiền tiêu xài

Khi được "bạn tù" nhờ giữ tài sản để nhập viện điều trị, Hoàng Đình Đạt đã chiếm đoạt, rồi bán số trang sức để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Đình Đạt (SN 1991, trú tại xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường Thành Sen tiếp nhận đơn tố cáo của công dân trên địa bàn về việc đối tượng Hoàng Đình Đạt có mối quan hệ quen biết, nên khi bị hại gửi một số tài sản là vòng, nhẫn vàng thì đã bỏ đi, nhiều lần trốn tránh, cố tình không trả lại tài sản cho bị hại.

Đối tượng Hoàng Đình Đạt bị khởi tố, tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định năm 2022, trong quá trình chấp hành án tại trại giam Xuân Hà, Hoàng Đình Đạt (SN 1991, trú Thanh Hóa) quen ông N.V.D (SN 1971, trú TP Hà Tĩnh). Sau khi ra tù vào đầu năm 2025, Đạt vào Hà Tĩnh thăm ông D.

Tối 12/7/2025, trong lúc đưa ông D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, người này đã tháo trang sức đeo trên người gồm một dây chuyền vàng 15 chỉ, một nhẫn vàng 3 chỉ và một lắc bạc 20 chỉ giao nhờ Đạt giữ hộ. Đạt đeo toàn bộ số trang sức trên người.

Ngày 13/7, ông D. xuất viện, cả hai trở về nhà. Đến trưa 16/7, Đạt lấy lý do về quê gấp để mang theo toàn bộ số tài sản. Sau đó, Đạt đã lần lượt bán số trang sức trên được tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Trong thời gian này, Ông D. đã liên lạc để với Đạt để đòi lại số trang sức trên nhưng vì không có khả năng hoàn trả, nên Đạt đã lấy nhiều lý do khác nhau để trốn tránh và sau đó thay sim điện thoại ngắt liên lạc với ông D.

Hiện vụ án được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.