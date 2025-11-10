Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt nhóm đối tượng lôi kéo nhiều người đầu tư tiền ảo AGOLD

  • Thứ hai, 10/11/2025 12:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an TP Hải Phòng bắt giữ nhóm đối tượng kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (SN 1977, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam do Đạt làm Tổng giám đốc, có địa chỉ Tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Tien ao AGOLD, Dau tu tien AGOLD, Cong ty DIGITAL SPACE, Doanh nghiep DIGITAL SPACE, Giam doc DIGITAL SPACE, Tru so DIGITAL SPACE anh 1

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng liên quan vụ việc.

Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam chỉ treo biển tên công ty tại địa điểm đăng ký, ngoài ra không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì. Để có thể lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 4/2023, Đạt cùng Đức Anh và các đối tượng khác đã bàn bạc đưa ra thông tin: Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (Sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được list (đưa lên) các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.

Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư 3-25 triệu đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024 đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống AGOLD, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử, mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Nguyễn Văn Đạt và những người thuộc Công ty DIGITAL SPACE Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.

Ngày 5/11/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định Điều 290 Bộ luật hình sự.

Hiện nay, còn nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của nhóm đối tượng này. Công an thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại của các dự án trên, liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng qua đồng chí Đoàn Việt Trung - Điều tra viên thụ lý hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao qua đồng chí Nguyễn Văn Thành.

Tuệ Nhi/An ninh Thủ đô

